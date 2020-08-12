***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2020 11:23
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Meriç Uluşahin, Bankamızdaki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden, 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla istifaen ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868287
BIST
12:391.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
12:397,2888
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0842
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
12:398,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0978
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6227
En Düşük
8,4425
12:39452,73
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 9,94
|Açılış
|: 452,73
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler12:39
|FADE
|3,85
|17.933.881
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.093.553
|% 9,98
|
|NIBAS
|19,89
|8.222.150
|% 9,95
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.844.508
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|GLRYH
|16,65
|25.183.796
|% -8,42
|
|FMIZP
|82,20
|511.448
|% -7,64
|
|THYAO
|11,83
|1.375.508.971
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,05
|791.195.276
|% -0,97
|
|GARAN
|7,13
|695.067.936
|% 1,13
|
|ASELS
|17,91
|627.477.915
|% -1,05
|
|PGSUS
|51,65
|538.315.125
|% 5,97
|
|EKGYO
|2,05
|791.195.276
|% -0,97
|
|ODAS
|2,44
|351.038.368
|% 2,95
|
|THYAO
|11,83
|1.375.508.971
|% 1,89
|
|GARAN
|7,13
|695.067.936
|% 1,13
|
|KRDMD
|2,89
|261.743.465
|% 1,76
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2838
|7,2888
|% 1,17
|
|Euro
|8,5730
|8,5805
|% 1,15
|
|Sterlin
|9,4866
|9,5342
|% 1,23
|
|Frank
|7,9384
|7,9862
|% 1,44
|
|Riyal
|1,9370
|1,9467
|% 1,14
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|17,54
|
|Altın Gr.
|453
|453
|10,48
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-4,00
|
|Tam
|2.999
|3.077
|-6,43
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|-3,10
|
|Çeyrek
|727
|744
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,27
|
|B. Petrol
|45,14
|45,14
|0,64
|