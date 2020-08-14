***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu ile Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu VDMK'ların 14.08.2020 tarihli ilk taksit itfa işlemleri tamamlanmıştır.ISIN KoduNominal İhraç14/08/2020 İlk Taksit Ödeme (TL)Ana Para + Faiz (TL)TRPPVFFE201520,000,0005,000,0005,300,959TRPPASKT201114,000,0002,500,0002,539,440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869054BIST