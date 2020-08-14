***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2020 17:11
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu ile Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu VDMK'ların 14.08.2020 tarihli ilk taksit itfa işlemleri tamamlanmıştır.
ISIN Kodu
Nominal İhraç
14/08/2020 İlk Taksit Ödeme (TL)
Ana Para + Faiz (TL)
TRPPVFFE2015
20,000,000
5,000,000
5,300,959
TRPPASKT2011
14,000,000
2,500,000
2,539,440
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869054
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0434
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3857
En Düşük
7,3269
18:058,7411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0630
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7411
En Düşük
8,6435
18:05461,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 461,58
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3796
|7,3843
|% 0,59
|
|Euro
|8,7300
|8,7411
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,6332
|9,6816
|% 0,75
|
|Frank
|8,0819
|8,1306
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9615
|1,9713
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-7,36
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,79
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|44,74
|44,74
|-0,22
|