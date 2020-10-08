***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2020 17:42
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 36/765 sayılı kararı ile onayladığı ihraç belgesine istinaden Bankamız tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 100.000.000,00-TL (Yüz milyon Türk Lirası) nominal değere kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
ihraç tavanı kapsamında
08
.10.2020 ihraç tarihinde 14.08.2021, 15.09.2021 ve 15.10.2021 tarihlerinde taksitli itfa planına sahip
TRPPASTE2118
ISIN kodlu 40.000.000-TL nominal tutarda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK)
ihraç
işlemimiz gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880124
BIST
18:051.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.143
18:057,9409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0591
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9463
En Düşük
7,8628
18:059,3467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0703
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
18:05482,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,85
|Açılış
|: 482,41
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|12,76
|4.731.497
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|250.949.390
|% 10,00
|
|AVTUR
|3,08
|44.559.254
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|1.774.625
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.048.467
|% 10,00
|
|TLMAN
|29,34
|7.071.837
|% -10,00
|
|TKURU
|550,20
|743.320
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.826.841
|% -10,00
|
|KENT
|265,50
|12.939.678
|% -10,00
|
|TKNSA
|8,77
|699.577.063
|% -9,96
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|TUPRS
|81,85
|1.196.251.827
|% 1,99
|
|ASELS
|18,10
|1.107.403.814
|% -2,48
|
|GARAN
|6,97
|814.632.374
|% -0,57
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|IHLAS
|1,14
|288.658.035
|% 5,56
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,69
|346.015.508
|% 0,60
|
|YYAPI
|1,27
|256.747.454
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9370
|7,9409
|% 0,75
|
|Euro
|9,3384
|9,3467
|% 0,76
|
|Sterlin
|10,2468
|10,2982
|% 0,90
|
|Frank
|8,6184
|8,6703
|% 0,66
|
|Riyal
|2,1104
|2,1210
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|2,30
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,88
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|43,10
|43,10
|1,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PRKAB
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 394, 632 adet işlem
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17:58TKNSA
Yüzde -8.93 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 142, 524 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, DOHOL, PETKM
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 94 kaybederek (% -0.47 ) 1, 047
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, DOBUR, BALAT, EMNIS, AVTUR, DNISI, ETYAT, KLGYO, DENCM, IEYHO