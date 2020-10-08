***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 36/765 sayılı kararı ile onayladığı ihraç belgesine istinaden Bankamız tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 100.000.000,00-TL (Yüz milyon Türk Lirası) nominal değere kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerihraç tavanı kapsamında08.10.2020 ihraç tarihinde 14.08.2021, 15.09.2021 ve 15.10.2021 tarihlerinde taksitli itfa planına sahipTRPPASTE2118ISIN kodlu 40.000.000-TL nominal tutarda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK)ihraçişlemimiz gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880124BIST