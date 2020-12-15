***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2020 15:35
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler urucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPAMFK2120 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.007 TL nominal değerdeki taksit itfası gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893212
BIST
16:401.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.398
En Düşük
1.385
16:407,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
16:409,5327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
16:40468,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,38
|Açılış
|: 468,13
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
468,40
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KARTN
|3.264,80
|465.104.290
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.627.903
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.880.441
|% -9,97
|
|MERKO
|10,08
|58.670.095
|% -9,68
|
|RTALB
|33,56
|140.723.174
|% -8,80
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|GARAN
|9,67
|1.736.517.890
|% 0,10
|
|KRDMD
|5,44
|1.471.345.768
|% 0,18
|
|ODAS
|4,10
|1.433.037.755
|% 2,24
|
|EKGYO
|2,08
|1.205.409.295
|% 2,46
|
|SISE
|7,38
|1.025.495.453
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,08
|1.205.409.295
|% 2,46
|
|ODAS
|4,10
|1.433.037.755
|% 2,24
|
|KRDMD
|5,44
|1.471.345.768
|% 0,18
|
|YKBNK
|3,13
|783.737.581
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,92
|408.531.394
|% 3,23
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8472
|7,8513
|% 0,01
|
|Euro
|9,5274
|9,5327
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,4762
|10,5287
|% 0,40
|
|Frank
|8,8129
|8,8660
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0865
|2,0970
|% -0,02
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|26,19
|
|Altın Gr.
|467
|467
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|20,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|20,54
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|9,94
|
|Çeyrek
|746
|763
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,13
|
|B. Petrol
|50,60
|50,60
|0,31
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 34 artarak (% 0.48 ) 1, 548
-
16:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, KRDMD
-
16:55XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 24, 900.00 milyon TL de
-
16:54BRMEN
Yüzde 9.49 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 821, 535 adet işlem
-
16:51ISGSY
Yüzde 5.55 oranında artışla 19.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 436 adet işlem