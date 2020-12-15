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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.12.2020 15:35



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler urucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPAMFK2120 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.007 TL nominal değerdeki taksit itfası gerçekleştirilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893212


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Yarım 1.487 1.526 9,94  
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