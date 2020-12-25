***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'na ve PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'na ait olan, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 4400 numaralı Finansal Bilgilerle İlgili Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlere İlişkin Uluslararası Hizmet Standardına uygun olarak yetkili bağımsız denetim kuruluşu tarafından 30 Haziran 2020 tarihli veriler ile gerçekleştirilen inceleme çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular hakkında düzenlenen raporlar ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895028BIST