***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 15:15
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPAMFK2120 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.007 TL nominal değerdeki ikinci taksit itfası gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902598
BIST
15:421.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -15,65
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.526
15:427,4321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0712
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4321
En Düşük
7,3521
15:429,0070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0387
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0070
En Düşük
8,9346
15:42440,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,36
|Açılış
|: 441,09
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler15:42
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|15.895.096
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.639.923
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,86
|2.376.992.544
|% 1,68
|
|KOZAL
|113,40
|1.552.941.053
|% 2,62
|
|EKGYO
|2,48
|1.312.235.049
|% 0,00
|
|THYAO
|13,26
|1.291.444.178
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|1.154.922.674
|% -3,86
|
|EKGYO
|2,48
|1.312.235.049
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|1.154.922.674
|% -3,86
|
|SISE
|7,86
|2.376.992.544
|% 1,68
|
|SKBNK
|1,60
|460.181.931
|% -2,44
|
|TSKB
|1,85
|430.366.335
|% -1,07
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4250
|7,4321
|% 0,97
|
|Euro
|9,0004
|9,0070
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,0795
|10,1301
|% 0,28
|
|Frank
|8,3196
|8,3697
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9716
|1,9815
|% 0,76
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|2,21
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,56
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|11,05
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|5,35
|
|Çeyrek
|704
|721
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,80
|