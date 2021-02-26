***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 16:27
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Banka Yönetim Kurulu, 26 Şubat 2021 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin net dönem kârının, dağıtım konusu yapılmayarak, kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan dağıtılabilir net dönem kârının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913336
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4283
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0756
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:058,9946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0382
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05412,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -6,43
|Açılış
|: 412,11
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
411,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4237
|7,4258
|% 0,99
|
|Euro
|8,9815
|8,9932
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,3027
|10,3543
|% 0,33
|
|Frank
|8,1467
|8,1958
|% 0,80
|
|Riyal
|1,9689
|1,9788
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-39,01
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,14
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|-0,95
|