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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.03.2021 16:04



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Bankamızın kurucusu olduğu PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun, 45.000.000,00-TL (Kırkbeş milyon Türk Lirası) nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek 30.000.000,00-TL (Otuz milyon Türk Lirası) nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'e (VDMK) ilişkin tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-2295 sayılı ve 23.02.2021 tarihli yazısı ile onaylanmıştır.
Fon tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek toplam 30.000.000 TL nominal değerde VDMK'ya ilişkin tertip ihraç belgesi ve eki, açıklama ekinde sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915119


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