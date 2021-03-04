***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 16:04
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın kurucusu olduğu PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun, 45.000.000,00-TL (Kırkbeş milyon Türk Lirası) nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek 30.000.000,00-TL (Otuz milyon Türk Lirası) nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'e (VDMK) ilişkin tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-2295 sayılı ve 23.02.2021 tarihli yazısı ile onaylanmıştır.
Fon tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek toplam 30.000.000 TL nominal değerde VDMK'ya ilişkin tertip ihraç belgesi ve eki, açıklama ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915119
BIST
17:251.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.540
En Düşük
1.523
17:257,4121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0334
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
17:258,9382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0483
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
17:25409,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,08
|Açılış
|: 409,47
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler17:23
|AVTUR
|4,07
|31.450.316
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|19.542.806
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|164.851.970
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|272.893.910
|% 10,00
|
|GEDZA
|42,04
|58.600.407
|% 9,99
|
|LINK
|52,20
|29.419.670
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|KONTR
|89,70
|445.828.848
|% -9,26
|
|THYAO
|14,74
|2.487.717.273
|% -1,21
|
|PETKM
|5,88
|1.317.370.179
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,33
|1.147.215.884
|% 3,82
|
|SISE
|7,67
|1.133.066.302
|% 0,66
|
|GARAN
|9,30
|1.011.077.152
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,43
|826.640.289
|% 0,00
|
|PETKM
|5,88
|1.317.370.179
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,35
|572.107.414
|% 0,90
|
|THYAO
|14,74
|2.487.717.273
|% -1,21
|
|KRDMD
|7,33
|1.147.215.884
|% 3,82
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4037
|7,4105
|% -0,47
|
|Euro
|8,9266
|8,9370
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,3488
|10,4007
|% -0,10
|
|Frank
|8,0108
|8,0590
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% -0,24
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-0,94
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|9,07
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|4,39
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|1,21
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:39PAMEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 32.04 lira fiyatla işlem gören hissede 284, 425 adet işlem
-
17:37RHEAG
Yüzde 6.41 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 805, 840 adet işlem
-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 91 artarak (% 0.67 ) 1, 347
-
17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, INDES, VAKFN, DYOBY, BRKSN, AVTUR, PAMEL, AYES, OZKGY, OZKGY
-
17:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EPLAS, LINK, UMPAS, KSTUR