***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 28/10/2020 tarih ve 67/1336 sayılı karar ile onaylanan ihraç belgesi ve yine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23/02/2021 tarih ve E-29833736-105.02.02-2295 sayılı izin yazısı ile onaylanan tertip ihraç belgesi kapsamında Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu tarafından 30.000.000.-TL nominal Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'in nitelikli yatırımcılara ihracı 11/03/2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917311BIST