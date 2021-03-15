***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2021 14:08
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPAMFK2120 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.009 TL nominal değerdeki dördüncü taksit itfası gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918179
BIST
15:231.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
15:237,5385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
15:238,9937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0609
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
15:23419,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,35
|Açılış
|: 419,01
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler15:23
|GOZDE
|9,14
|275.310.920
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|12.157.769
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.702.588
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.061.223
|% 9,99
|
|KAPLM
|28,68
|5.431.875
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|35.716.114
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.752.340
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,58
|760.549.674
|% 1,11
|
|GARAN
|8,80
|714.269.272
|% -1,35
|
|THYAO
|14,61
|627.251.826
|% 0,76
|
|KRDMD
|7,65
|582.512.302
|% 0,13
|
|SISE
|7,76
|556.161.136
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,27
|279.626.160
|% -0,87
|
|BJKAS
|5,04
|428.378.911
|% 9,80
|
|GARAN
|8,80
|714.269.272
|% -1,35
|
|KRDMD
|7,65
|582.512.302
|% 0,13
|
|YKBNK
|2,70
|201.439.772
|% -1,46
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5326
|7,5385
|% -0,37
|
|Euro
|8,9873
|8,9937
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,4533
|10,5057
|% -0,53
|
|Frank
|8,0714
|8,1201
|% -0,54
|
|Riyal
|2,0018
|2,0118
|% -0,48
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,00
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-12,90
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-6,24
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,02
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|-0,42
|