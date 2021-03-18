***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2021 18:10
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18 Mart 2021 yılında aldığı karar ile Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan vazife taksimi sonucunda Sn. Jalal Gasimov'un Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Farid Mammadov'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlerine devam etmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919083
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|ODAS
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|EKGYO
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|678.918.212
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|
|YKBNK
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|827.091.018
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|TSKB
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|Alış
|Satış
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|406
|406
|-14,11
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
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|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
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|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
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|657
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|Gümüş.Ons
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|26,20
|-0,12
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|6,16
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