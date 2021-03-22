***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz,PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu iç tüzüğü'nün 3.1.4., 5.2. ve 5.3. maddeleri,PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu iç tüzüğü'nün 3.1.4., 5.2. ve 5.3. maddeleri,PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu iç tüzüğü'nün 3.1.4., ve 5.2. maddeleri,Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09/03/2021 tarih ve E-29833736-120.01.01-3101 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir. İlgili değişikliklerin Ticaret Sicili'ne tescili için gerekli başvurular gerçekleştirilmiş olup değişiklikler Ticaret Sicili'nde tescil işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren uygulanmaya başlanacaktır.Fon Kurul üyelerinde değişiklik yapılması amacıyla gerçekleştirilen iç tüzük değişikliklerine ilişkin SPK onaylı tadil metinleri ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919782BIST