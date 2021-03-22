***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2021 17:23
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz,
PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu iç tüzüğü'nün 3.1.4., 5.2. ve 5.3. maddeleri,
PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu iç tüzüğü'nün 3.1.4., 5.2. ve 5.3. maddeleri,
PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu iç tüzüğü'nün 3.1.4., ve 5.2. maddeleri,
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09/03/2021 tarih ve E-29833736-120.01.01-3101 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir. İlgili değişikliklerin Ticaret Sicili'ne tescili için gerekli başvurular gerçekleştirilmiş olup değişiklikler Ticaret Sicili'nde tescil işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
Fon Kurul üyelerinde değişiklik yapılması amacıyla gerçekleştirilen iç tüzük değişikliklerine ilişkin SPK onaylı tadil metinleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919782
BIST
18:051.379
En Yüksek
|Değişim
|: -9,79%
|| -149,74
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.379
18:057,8375
En Yüksek
|Değişim
|: 8,66%
|| 0,6244
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
18:059,4165
En Yüksek
|Değişim
|: 9,62%
|| 0,8262
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
18:05437,23
En Yüksek
|Değişim
|: 8,00%
|| 32,40
|Açılış
|: 437,23
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|31,32
|106.955.714
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,28
|18.524.641
|% 9,95
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|DOCO
|614,50
|121.880.800
|% 0,41
|
|ISKUR
|500.000,00
|500.000
|% 0,00
|
|KOZAL
|109,80
|621.384.951
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|9.961.995
|% -10,00
|
|ISYAT
|3,15
|10.051.026
|% -10,00
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,40
|2.506.123
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.141.748.628
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|1.062.269.861
|% -9,98
|
|EREGL
|14,71
|1.022.666.550
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|416.523.329
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,76
|124.386.002
|% -9,52
|
|GARAN
|7,98
|1.141.748.628
|% -9,93
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8238
|7,8375
|% 8,66
|
|Euro
|9,3677
|9,4165
|% 9,62
|
|Sterlin
|10,8198
|10,8741
|% 8,49
|
|Frank
|8,4484
|8,4993
|% 9,27
|
|Riyal
|2,0828
|2,0933
|% 8,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-7,13
|
|Altın Gr.
|438
|438
|33,66
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,39
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -158, 1 kaybederek (% -9.94 ) 1, 433
-
17:58XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 8 altında . İşlem hacmi 16, 453.00 milyon TL de
-
17:53XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 83 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAL, BIMAS
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, DOHOL, YKBNK