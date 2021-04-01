***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Genel Müdür Yardımcısı Uğur Koç, 31 Mart 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Bankamızın Krediler, Değişim ve Proje Yönetimi ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden emeklilik talebiyle kendi isteğiyle ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922509BIST