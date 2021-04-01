***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2021 09:32
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Genel Müdür Yardımcısı Uğur Koç, 31 Mart 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Bankamızın Krediler, Değişim ve Proje Yönetimi ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden emeklilik talebiyle kendi isteğiyle ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922509
BIST
10:451.411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 19,44
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.412
En Düşük
1.399
10:458,1571
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0828
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,2878
En Düşük
8,1452
10:459,6202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0484
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7559
En Düşük
9,5935
10:45451,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,89
|Açılış
|: 451,44
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
451,05
BIST En Aktif Hisseler10:45
|ARZUM
|24,22
|45.474.437
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.532.172
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.032.467
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|RODRG
|24,44
|802.243
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|EPLAS
|37,00
|766.270
|% -5,13
|
|GARAN
|6,89
|1.218.289.635
|% 2,99
|
|SASA
|47,22
|363.970.288
|% 4,65
|
|BJKAS
|8,87
|262.458.868
|% 6,48
|
|KRDMD
|7,25
|199.794.035
|% 2,40
|
|KOZAL
|118,70
|198.723.159
|% -0,25
|
|GARAN
|6,89
|1.218.289.635
|% 2,99
|
|EKGYO
|1,92
|82.723.678
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,21
|88.066.003
|% 3,23
|
|SKBNK
|1,23
|48.026.318
|% 3,36
|
|TSKB
|1,38
|45.704.238
|% 2,22
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1481
|8,1571
|% -1,00
|
|Euro
|9,5888
|9,6202
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,2275
|11,2839
|% -0,84
|
|Frank
|8,6188
|8,6707
|% -0,86
|
|Riyal
|2,1744
|2,1853
|% -0,73
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|10,56
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,56
|63,56
|0,82
|