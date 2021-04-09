***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 09 Nisan 2021 tarihli kararı ile Sn. Özer Baran'ın 12 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Krediler, Bilgi Teknolojileri, Değişim ve Proje Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanabilmesini teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurulmasına ve yedi iş günü içinde olumsuz cevap alınmadığı takdirde göreve atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926277BIST