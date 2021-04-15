***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 14:28
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu, TRPPAMFK2120 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.000 TL nominal değerdeki beşinci taksit itfası ve TRPPAMFK32315 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.006 TL nominal değerdeki birinci taksit itfası gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928469
BIST
16:101.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
16:108,0849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
16:109,6937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0111
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
16:10454,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,06
|Açılış
|: 454,38
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:10
|TRGYO
|3,85
|271.905.766
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|77.652.452
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.152.750
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|161.311.014
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.695.385
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.564.584
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.218.668
|% -9,97
|
|GARAN
|7,29
|4.840.331.288
|% 4,29
|
|EREGL
|18,28
|1.336.204.316
|% 4,34
|
|KRDMD
|7,69
|1.094.674.950
|% 3,92
|
|SASA
|46,54
|1.084.195.225
|% 0,00
|
|MTRKS
|53,50
|1.062.357.026
|% -1,83
|
|GARAN
|7,29
|4.840.331.288
|% 4,29
|
|YKBNK
|2,19
|1.043.674.953
|% 1,86
|
|TSKB
|1,33
|226.537.743
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,03
|801.904.972
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,85
|269.259.225
|% -1,07
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0810
|8,0849
|% 0,18
|
|Euro
|9,6821
|9,6937
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1105
|11,1662
|% 0,30
|
|Frank
|8,7169
|8,7694
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1495
|2,1603
|% 0,25
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|14,04
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,05
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-0,31
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25VAKKO
Yüzde 4.05 oranında artışla 14.66 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 012, 605 adet işlem
-
16:22EREGL
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.25 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 156, 340 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, ARCLK
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, EREGL, KRDMD
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 46 artarak (% 0.37 ) 1, 222