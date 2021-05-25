***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25 Mayıs 2021 tarihinde aldığı karar ile Sn. Furkan Evranos'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937843BIST