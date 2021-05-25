***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25 Mayıs 2021 tarihinde aldığı karar ile Yönetim Kurulu Komitelerinde yapılan vazife taksimi sonucundaYönetim Kurulu Üyesi Sn. Shahin Mammadov'un, Sn. Jalal Gasimov'un yerine görev yapmak üzere Strateji ve Bütçe Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmesine, böylelikle Bankamızın Strateji ve Bütçe Komitesi'nin Sn. Shahin Mammadov (Başkan), Sn. Farid Mammadov (Üye) ve Sn. H. Cenk Eynehan'dan (Üye) teşekkül etmesine,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Furkan Evranos'un, Sn. Ebru Oğan Knottnerus'un yerine görev yapmak üzere Denetim Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmesine, böylelikle Bankamızın Denetim Komitesi'nin Sn. Furkan Evranos (Başkan), Sn. Kamala Nuriyeva'dan (Üye) teşekkül etmesine,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Furkan Evranos'un, Sn. Nuri Tuncalı yerine görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmesine, böylelikle Bankamızın Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Sn. Furkan Evranos (Başkan), Sn. Shahin Mammadov'dan (Üye) teşekkül etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937849BIST