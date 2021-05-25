***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2021 16:53
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25 Mayıs 2021 tarihinde aldığı karar ile Yönetim Kurulu Komitelerinde yapılan vazife taksimi sonucunda
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Shahin Mammadov'un, Sn. Jalal Gasimov'un yerine görev yapmak üzere Strateji ve Bütçe Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmesine, böylelikle Bankamızın Strateji ve Bütçe Komitesi'nin Sn. Shahin Mammadov (Başkan), Sn. Farid Mammadov (Üye) ve Sn. H. Cenk Eynehan'dan (Üye) teşekkül etmesine,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Furkan Evranos'un, Sn. Ebru Oğan Knottnerus'un yerine görev yapmak üzere Denetim Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmesine, böylelikle Bankamızın Denetim Komitesi'nin Sn. Furkan Evranos (Başkan), Sn. Kamala Nuriyeva'dan (Üye) teşekkül etmesine,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Furkan Evranos'un, Sn. Nuri Tuncalı yerine görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmesine, böylelikle Bankamızın Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Sn. Furkan Evranos (Başkan), Sn. Shahin Mammadov'dan (Üye) teşekkül etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937849
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|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
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|BURVA
|28,88
|27.362.403
|% 9,98
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|ESCOM
|6,51
|30.069.020
|% 9,97
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|OZRDN
|9,52
|2.470.390
|% 9,93
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|ETILR
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|2.397.386
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|UTPYA
|26,10
|466.135
|% -10,00
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|MERIT
|220,50
|1.515.318
|% -10,00
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|DERHL
|7,31
|12.440.521
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|KUTPO
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|4.775.265
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|GARAN
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|KARSN
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|THYAO
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|952.744.378
|% -4,23
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|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
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|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% -4,45
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,12
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|18:05
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|Satış
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|Dolar
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|8,4788
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|Euro
|10,3616
|10,3839
|% 1,30
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|Sterlin
|11,9583
|12,0183
|% 1,00
|
|Frank
|9,4242
|9,4810
|% 1,16
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|Riyal
|2,2557
|2,2670
|% 1,14
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|1.894
|12,96
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|Altın Gr.
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|516
|9,02
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,95
|0,16
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|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,12
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|B. Petrol
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|68,49
|0,10
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
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17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
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17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
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17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
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17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem