***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2021 16:59
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03/06/2021 tarih ve 29/862 sayılı karar ile onaylanan ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi kapsamında Bankamızın kurucusu olduğu "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu" tarafından 50.000.000.-TL nominal Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'in nitelikli yatırımcılara ihracı 11/06/2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942005
BIST
17:381.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
17:388,3507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0772
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
17:3810,1179
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -0,1597
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
17:38505,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -8,95
|Açılış
|: 505,52
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,83
BIST En Aktif Hisseler17:38
|LINK
|35,66
|39.864.733
|% 9,99
|
|OYYAT
|22,54
|151.685.183
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|102.766.723
|% 9,93
|
|BMSCH
|6,05
|168.154.748
|% 9,40
|
|EUKYO
|5,86
|2.782.762
|% 8,32
|
|TKURU
|157,70
|5.411.668
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.388.805
|% -9,97
|
|ATATP
|28,76
|94.275.866
|% -9,04
|
|CLEBI
|236,30
|86.232.017
|% -7,73
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,56
|1.385.650.194
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,22
|1.046.164.868
|% 2,78
|
|GARAN
|8,50
|1.034.025.620
|% 0,24
|
|ASELS
|15,68
|562.149.476
|% -0,13
|
|FENER
|37,56
|533.177.239
|% 2,79
|
|EKGYO
|2,22
|1.046.164.868
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,29
|432.936.255
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,63
|305.613.155
|% 0,62
|
|GARAN
|8,50
|1.034.025.620
|% 0,24
|
|THYAO
|14,56
|1.385.650.194
|% 0,90
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3475
|8,3507
|% -0,92
|
|Euro
|10,1111
|10,1179
|% -1,55
|
|Sterlin
|11,7535
|11,8124
|% -1,34
|
|Frank
|9,2523
|9,3080
|% -1,39
|
|Riyal
|2,2205
|2,2316
|% -0,90
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-17,06
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-9,25
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|0,26
|