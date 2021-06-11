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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.06.2021 16:59



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03/06/2021 tarih ve 29/862 sayılı karar ile onaylanan ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi kapsamında Bankamızın kurucusu olduğu "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu" tarafından 50.000.000.-TL nominal Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'in nitelikli yatırımcılara ihracı 11/06/2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942005


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