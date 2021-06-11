***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 03/06/2021 tarih ve 29/862 sayılı karar ile onaylanan ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi kapsamında Bankamızın kurucusu olduğu "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu" tarafından 50.000.000.-TL nominal Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'in nitelikli yatırımcılara ihracı 11/06/2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942005BIST