***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2021 15:10
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu, TRPPAMFK2120 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.006 TL nominal değerdeki yedinci taksit itfası ve TRPPAMFK32315 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.006 TL nominal değerdeki üçüncü taksit itfası gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942378
BIST
15:291.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:298,5623
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0931
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:2910,3725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1052
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:29511,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,78
|Açılış
|: 511,98
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:29
|MRSHL
|277,20
|4.862.501
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|84.033.700
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,05
|6.295.966
|% 9,64
|
|TKURU
|127,80
|1.537.982
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.496.277
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,24
|1.019.117.479
|% 2,75
|
|THYAO
|14,56
|876.736.212
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,51
|624.794.602
|% -1,70
|
|GARAN
|8,38
|618.122.128
|% 0,24
|
|KOZAL
|125,10
|486.362.568
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,24
|1.019.117.479
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,23
|306.994.129
|% -0,89
|
|IHLGM
|1,25
|117.504.959
|% 3,31
|
|GSRAY
|3,82
|370.396.993
|% -3,54
|
|KRDMD
|7,51
|624.794.602
|% -1,70
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5599
|8,5623
|% 1,10
|
|Euro
|10,3656
|10,3725
|% 1,02
|
|Sterlin
|11,9799
|12,0400
|% 0,58
|
|Frank
|9,4582
|9,5152
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2716
|2,2830
|% 0,89
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,17
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.397
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.371
|3.458
|54,15
|
|Yarım
|1.629
|1.673
|26,19
|
|Çeyrek
|817
|836
|13,10
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,01
|
|B. Petrol
|73,68
|73,68
|0,82
|
Seans Raporu
15:29
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15:42ULAS
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 302, 826 adet işlem
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15:39XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 86 altında . İşlem hacmi 9, 728.00 milyon TL de
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15:38ULAS
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 299, 742 adet işlem
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15:36SANFM
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 982 adet işlem
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15:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, ASELS, ARCLK