***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 14:57
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu, TRPPAMFK32315 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.006 TL nominal değerdeki dördüncü taksit itfası gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951098
BIST
17:521.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 19,55
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:528,6015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0178
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:5210,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0144
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:52503,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,98
|Açılış
|: 503,95
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:50
|KRTEK
|8,37
|15.947.299
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.225.229
|% 9,98
|
|BRYAT
|299,10
|47.720.945
|% 9,96
|
|ALCAR
|267,10
|38.235.043
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|2.010.047.990
|% 9,95
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,33
|23.249.281
|% -3,95
|
|YAPRK
|33,10
|26.526.344
|% -2,42
|
|SASA
|31,16
|2.010.047.990
|% 9,95
|
|GARAN
|8,45
|964.013.584
|% 0,00
|
|THYAO
|13,15
|547.792.240
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,26
|399.748.314
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,33
|371.665.489
|% 2,64
|
|PEKGY
|1,04
|201.126.265
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,33
|371.665.489
|% 2,64
|
|GARAN
|8,45
|964.013.584
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.010.047.990
|% 9,95
|
|EKGYO
|1,81
|108.176.127
|% 1,12
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5993
|8,6004
|% -0,22
|
|Euro
|10,1627
|10,1928
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,9037
|11,9634
|% 0,28
|
|Frank
|9,3561
|9,4125
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2865
|2,2980
|% -0,20
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|14,06
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,25
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,06
|
|B. Petrol
|76,21
|76,21
|-0,28
|