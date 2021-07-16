***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2021 15:18
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu, TRPPAMFK2120 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.001 TL nominal değerindeki sekizinci taksit itfası gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951492
BIST
17:231.358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,16
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.357
17:238,5384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0260
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
17:2310,1204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0162
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
17:23498,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -5,80
|Açılış
|: 498,27
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler17:21
|KARYE
|8,80
|79.709.525
|% 10,00
|
|KGYO
|7,15
|33.395.547
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.261.064
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.947.972
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,83
|39.209.329
|% -6,45
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|DOCO
|676,10
|35.752.556
|% -3,89
|
|SASA
|30,38
|1.379.287.143
|% -2,50
|
|THYAO
|13,08
|487.437.582
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|466.978.523
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,30
|353.322.238
|% 0,41
|
|ARCLK
|33,36
|317.516.681
|% 2,02
|
|PEKGY
|1,05
|117.258.238
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,28
|183.139.969
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,06
|71.240.922
|% 1,92
|
|GARAN
|8,36
|466.978.523
|% -0,83
|
|DGKLB
|2,16
|108.532.660
|% 5,88
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5322
|8,5361
|% -0,33
|
|Euro
|10,1113
|10,1217
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,7250
|11,7838
|% -0,75
|
|Frank
|9,2391
|9,2948
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2673
|2,2787
|% -0,46
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-9,80
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-5,00
|
|Tam
|3.300
|3.384
|-3,30
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-1,60
|
|Çeyrek
|800
|818
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,23
|73,23
|-0,24
|