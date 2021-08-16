***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu, TRPPASTE2126 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 10.000.000.- TL nominal değerdeki birinci taksit itfası,Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPVFF12218 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 7.500.000.-TL nominal değerdeki birinci itfası,Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPAMFK2120 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.005.-TL nominal değerdeki dokuzuncu taksit itfası ve TRPPAMF32315 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.006.-TL nominal değerdeki beşinci taksit itfası gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958315BIST