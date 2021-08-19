***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/06/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu"nun kurulmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış olup, fon içtüzüğü 16/08/2021 tarih ve E-29833736-120.01.01-9773 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.Onaylı Fon İçtüzüğü ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959262BIST