***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2021 16:11
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/06/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu"nun kurulmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış olup, fon içtüzüğü 16/08/2021 tarih ve E-29833736-120.01.01-9773 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.
Onaylı Fon İçtüzüğü ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959262
BIST
15:571.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,65
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:578,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0736
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:579,9910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0761
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
15:57489,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,80
|Açılış
|: 489,46
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:57
|DMSAS
|8,04
|106.242.180
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|14.945.504
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,16
|2.427.166
|% 13,64
|
|KTSKR
|52,75
|89.320.652
|% 13,10
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|372,90
|85.796.517
|% -10,25
|
|VAKKO
|10,54
|36.383.418
|% -7,46
|
|ADESE
|1,25
|7.333.801
|% -7,41
|
|ALKIM
|15,54
|108.035.649
|% -6,83
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|GARAN
|9,26
|638.089.274
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,76
|473.890.841
|% -3,48
|
|SISE
|8,72
|454.201.125
|% 1,16
|
|THYAO
|12,24
|446.362.345
|% -0,08
|
|EREGL
|18,61
|410.746.602
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,86
|358.738.068
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|147.230.421
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,54
|215.390.469
|% -1,93
|
|GARAN
|9,26
|638.089.274
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,76
|473.890.841
|% -3,48
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5199
|8,5216
|% 0,87
|
|Euro
|9,9841
|9,9910
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,6259
|11,6842
|% 0,33
|
|Frank
|9,2555
|9,3113
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2658
|2,2772
|% 0,87
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,43
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.234
|3.315
|16,50
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|7,98
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-1,88
|