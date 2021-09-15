***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2021 15:55
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPVFF12218 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 11.500.000.-TL nominal değerdeki ikinci itfası,
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu, TRPPASTE2118 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 20.000.000.- TL nominal değerdeki ikinci taksit itfası ve TRPPASTE2126 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 25.000.001.- TL nominal değerdeki ikinci taksit itfası,
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPAMFK2120 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.001.-TL nominal değerdeki onuncu taksit itfası ve TRPPAMF32315 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.007.-TL nominal değerdeki altıncı taksit itfası gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963926
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.413
18:058,5148
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0879
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5415
En Düşük
8,4182
18:0510,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0797
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0686
En Düşük
9,9414
18:05480,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -5,15
|Açılış
|: 480,91
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|9,35
|6.350.023
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|4.390.721
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.601.491
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|364.014
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.375.066
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|130.277.766
|% -10,00
|
|ISBIR
|71,10
|3.485.706
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|720.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.588.362
|% -9,99
|
|DIRIT
|5,27
|1.350.157
|% -9,91
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 1,71
|
|KOZAL
|94,85
|587.843.378
|% -3,95
|
|BIOEN
|35,26
|517.341.515
|% 0,51
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% -1,01
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|140.086.695
|% -3,47
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5132
|8,5148
|% 1,04
|
|Euro
|10,0396
|10,0522
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,7080
|11,7667
|% 0,67
|
|Frank
|9,1564
|9,2115
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2644
|2,2758
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-37,18
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-5,32
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,21
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:58KARYE
Yüzde -6.55 oranında düşüşle 15.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 854, 510 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 25 kaybederek (% -0.34 ) 1, 243
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKYHO, BASCM, GARFA, FRIGO, TEZOL
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHGZT, ISKUR, ISKPL, NUGYO