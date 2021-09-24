***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2021 16:33
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu tarafından 50.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir. TRPPVFFE2213 ISIN kodlu kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (24.09.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965170
BIST
18:001.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -16,89
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
18:008,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0981
|Açılış
|: 77,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 77,2300
|
8,8786
En Düşük
8,7526
18:0010,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0796
|Açılış
|: 17,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
18:006,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,04
|Açılış
|: 6,39
|
|Önceki Kapanış
|: 6,35
|
6,47
En Düşük
6,30
BIST En Aktif Hisseler17:58
|IEYHO
|0,99
|33.913.434
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.296.231
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.008.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.823.444
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|8.956.964
|% 9,94
|
|ISBIR
|55,55
|4.797.623
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.084.104
|% -9,95
|
|AGYO
|2,96
|34.251.155
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.152.703
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,05
|15.306.263
|% -9,31
|
|GARAN
|8,83
|2.005.851.325
|% -3,81
|
|THYAO
|13,61
|934.041.544
|% 2,10
|
|KIMMR
|4,02
|931.703.763
|% -4,96
|
|SISE
|8,20
|581.899.178
|% -0,49
|
|TUPRS
|110,60
|562.843.764
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,32
|534.677.866
|% -2,93
|
|GARAN
|8,83
|2.005.851.325
|% -3,81
|
|KIMMR
|4,02
|931.703.763
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|309.662.336
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|544.537.499
|% -3,02
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8579
|8,8595
|% 1,11
|
|Euro
|10,3821
|10,3887
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,0778
|12,1384
|% 0,77
|
|Frank
|9,5389
|9,5964
|% 1,07
|
|Riyal
|2,3545
|2,3663
|% 1,09
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|4,52
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,72
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,03
|
|B. Petrol
|77,77
|77,77
|0,54
|
Seans Raporu
17:58
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17:58DESPC
Yüzde -8.26 oranında düşüşle 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 236, 113 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 39 kaybederek (% -1.49 ) 1, 476
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17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKURU, IEYHO
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17:57XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 12, 074.00 milyon TL de
-
17:57KIMMR
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 284, 150 adet işlem