***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2021 16:27
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPVFF12218 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 9.000.000.-TL nominal değerdeki üçüncü itfası,
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu, TRPPASTE2118 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 10.000.000.- TL nominal değerdeki üçüncü ve son taksit itfası ve TRPPASTE2126 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 10.999.999.- TL nominal değerdeki üçüncü ve son taksit itfası,
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPAMFK2120 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.006.-TL nominal değerdeki onbirinci taksit itfası ve TRPPAMF32315 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.008.-TL nominal değerdeki yedinci taksit itfası gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971039
BIST
16:261.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -8,35
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
16:269,2233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0459
|Açılış
|: 9,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
16:2610,7060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0327
|Açılış
|: 10,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
16:26524,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -5,30
|Açılış
|: 524,92
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,85
BIST En Aktif Hisseler16:26
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,72
|125.276.346
|% 9,28
|
|MERIT
|28,62
|54.473.460
|% 8,00
|
|KLGYO
|2,06
|52.608.532
|% 7,85
|
|SARKY
|13,39
|41.765.687
|% 6,95
|
|BAYRK
|8,91
|3.150.763
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.049.069
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.078.561
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.103.139
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.633.509
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.090.039.344
|% -3,56
|
|THYAO
|14,31
|845.309.498
|% 0,07
|
|KRDMD
|6,90
|803.223.882
|% 2,22
|
|TUPRS
|128,20
|657.697.706
|% 2,56
|
|EREGL
|17,63
|657.502.576
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,89
|608.620.045
|% 2,72
|
|GARAN
|8,93
|2.090.039.344
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,33
|462.842.352
|% -2,51
|
|ODAS
|1,48
|227.533.211
|% 2,78
|
|KRDMD
|6,90
|803.223.882
|% 2,22
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2190
|9,2233
|% 0,50
|
|Euro
|10,6988
|10,7060
|% 0,31
|
|Sterlin
|12,6382
|12,7016
|% 0,96
|
|Frank
|9,9309
|9,9907
|% 0,31
|
|Riyal
|2,4518
|2,4641
|% 0,46
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-27,18
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-5,41
|
|Cumhuriyet
|3.467
|3.520
|-39,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|-37,96
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|-18,37
|
|Çeyrek
|837
|856
|-9,18
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|0,53
|