***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2021 16:53
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu tarafından 50.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir. TRPPVFFE2221 ISIN kodlu kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (03.11.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974468
BIST
17:281.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,89
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:289,6984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0960
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:2811,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1500
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2500
En Düşük
11,1300
17:28549,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,56
|Açılış
|: 549,49
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,04
BIST En Aktif Hisseler17:28
|IHAAS
|5,06
|27.671.895
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.535.502
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.146.609
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|47.010.226
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|307.111.113
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.551.580
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|104.872.737
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.225.792
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.798.137
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.632.376
|% -9,81
|
|GARAN
|10,25
|3.993.221.451
|% 0,89
|
|THYAO
|15,60
|2.071.462.882
|% 0,71
|
|FROTO
|200,80
|1.270.671.018
|% 3,99
|
|SISE
|8,75
|1.212.343.264
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,85
|1.108.753.534
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,96
|854.640.018
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,85
|1.108.753.534
|% 0,71
|
|GARAN
|10,25
|3.993.221.451
|% 0,89
|
|TSKB
|1,45
|505.297.680
|% 5,84
|
|TSPOR
|5,15
|1.066.761.216
|% -4,10
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6915
|9,6984
|% 1,00
|
|Euro
|11,2000
|11,2100
|% 1,36
|
|Sterlin
|13,1953
|13,2615
|% 1,23
|
|Frank
|10,5788
|10,6425
|% 1,16
|
|Riyal
|2,5776
|2,5905
|% 0,99
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-25,77
|
|Altın Gr.
|549
|550
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|-1,77
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43GOZDE
Yüzde 4.87 oranında artışla 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 471, 765 adet işlem
-
17:42PENTA
Yüzde 5.16 oranında artışla 228.20 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 193 adet işlem
-
17:41TSKB
Yüzde 5.84 oranında artışla 1.45 lira fiyatla işlem gören hissede 364, 068, 633 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.30 ) 1, 657
-
17:40XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 26, 234.00 milyon TL de