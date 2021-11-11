***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2021 16:51
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu tarafından iki tertip halinde toplam 20.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir. TRPPAMGK2327 ISIN kodlu 15.000.000.-TL nominal ve TRPPAMGK2319 ISIN kodlu 5.000.000.-TL nominal kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (11/11/2021) itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977046
BIST
16:351.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 17,39
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:359,9212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0797
|Açılış
|: 9,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:3511,3901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0922
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:35594,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 7,73
|Açılış
|: 594,07
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:35
|OZRDN
|8,47
|30.954.595
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|87.985.906
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|117.533.019
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.966.167
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|191.746.146
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.383.544
|% -9,97
|
|RALYH
|7,26
|86.596.234
|% -8,91
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|PENTA
|201,10
|22.199.261
|% -7,75
|
|PETKM
|7,95
|6.894.931.797
|% 9,66
|
|GARAN
|10,69
|2.835.816.698
|% -0,37
|
|THYAO
|17,91
|1.502.742.941
|% -1,21
|
|TUPRS
|161,10
|1.011.161.337
|% 2,03
|
|KRDMD
|7,53
|972.802.493
|% 3,01
|
|PETKM
|7,95
|6.894.931.797
|% 9,66
|
|GARAN
|10,69
|2.835.816.698
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,12
|664.905.140
|% -0,32
|
|ODAS
|1,53
|203.450.152
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,53
|972.802.493
|% 3,01
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9147
|9,9212
|% 0,81
|
|Euro
|11,3810
|11,3901
|% 0,82
|
|Sterlin
|13,2605
|13,3270
|% 0,78
|
|Frank
|10,7102
|10,7747
|% 0,35
|
|Riyal
|2,6363
|2,6495
|% 0,76
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|11,03
|
|Altın Gr.
|593
|593
|6,91
|
|Cumhuriyet
|3.920
|3.980
|49,00
|
|Tam
|3.907
|4.005
|52,35
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|25,33
|
|Çeyrek
|947
|969
|12,66
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|0,17
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,55
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:48ADESE
Yüzde 9.76 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 741, 578 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 84 artarak (% 1.01 ) 1, 787
-
16:46XU100
Endeks 1, 641 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 26, 195.00 milyon TL de
-
16:46ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 719, 597 adet işlem
-
16:45PETKM
Yüzde 9.66 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 887, 766, 831 adet işlem