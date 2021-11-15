***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2021 16:09
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPVFF12218 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 10.000.000.-TL nominal değerdeki dördüncü itfası,
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPAMFK2120 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.249.950.-TL nominal değerdeki onikinci ve son taksit itfası ve TRPPAMF32315 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.008.-TL nominal değerdeki sekizinci taksit itfası gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977760
BIST
18:051.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 63,99
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
18:0510,0572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0576
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0774
En Düşük
9,9378
18:0511,4974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0449
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5327
En Düşük
11,4087
18:05601,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,00
|Açılış
|: 601,97
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,41
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|123,70
|30.465.949
|% 9,96
|
|GARFA
|13,80
|7.730.207
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|792.672.566
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.565.521
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|33.131.565
|% -9,98
|
|OYLUM
|8,76
|43.808.732
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,25
|807.969.331
|% -8,48
|
|VAKFN
|5,84
|149.768.989
|% -8,46
|
|THYAO
|17,61
|3.615.134.881
|% -1,18
|
|PETKM
|7,93
|2.149.010.016
|% 3,66
|
|KRDMD
|7,74
|1.513.131.329
|% 3,06
|
|SISE
|9,94
|1.393.978.139
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|652.373.011
|% 7,83
|
|TSKB
|1,72
|891.412.939
|% 8,86
|
|EKGYO
|2,18
|641.575.122
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.648.003
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0521
|10,0572
|% 0,58
|
|Euro
|11,4863
|11,4974
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,4816
|13,5492
|% 0,75
|
|Frank
|10,8776
|10,9431
|% 0,55
|
|Riyal
|2,6753
|2,6887
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-5,76
|
|Altın Gr.
|602
|602
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,02
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,86
|80,86
|-1,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR