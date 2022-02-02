***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 02 Şubat 2022 tarihli kararı uyarınca 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesi çerçevesinde Banka'nın bireysel nitelikteki ürün ve hizmetlerine ilişkin şikâyet ve taleplerin yönetilmesini temin etmek üzere, Mali İşler, Operasyon ve İdari İşler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Benan Bilge Köksal'ın "Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi" olarak atanmasına ve bu hususta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999037BIST