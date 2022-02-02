***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2022 17:56
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02 Şubat 2022 tarihli kararı uyarınca 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesi çerçevesinde Banka'nın bireysel nitelikteki ürün ve hizmetlerine ilişkin şikâyet ve taleplerin yönetilmesini temin etmek üzere, Mali İşler, Operasyon ve İdari İşler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Benan Bilge Köksal'ın "Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi" olarak atanmasına ve bu hususta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999037
BIST
17:592.002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -13,19
|Açılış
|: 2.029
|
|Önceki Kapanış
|: 2.015
|
2.033
En Düşük
1.994
17:5913,4924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0185
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5548
En Düşük
13,4311
17:5915,2506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0096
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0700
|
15,2907
En Düşük
15,2003
17:59781,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 6,70
|Açılış
|: 782,03
|
|Önceki Kapanış
|: 774,93
|
789,44
En Düşük
771,59
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATATP
|74,25
|59.815.556
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|1.182.800
|% 9,99
|
|YEOTK
|63,35
|118.907.593
|% 9,98
|
|VBTYZ
|31,30
|141.973.752
|% 9,98
|
|TURGG
|149,00
|45.632.495
|% 9,96
|
|ORCAY
|63,60
|6.541.896
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|1.381.921
|% -9,88
|
|SELVA
|15,73
|77.038.317
|% -9,70
|
|EMNIS
|20,62
|272.021
|% -8,36
|
|MANAS
|27,44
|154.901.860
|% -8,10
|
|GARAN
|12,29
|3.495.373.783
|% 2,93
|
|YKBNK
|4,33
|2.475.702.719
|% 5,35
|
|THYAO
|27,80
|2.363.545.049
|% -1,84
|
|AKBNK
|8,12
|1.888.060.696
|% 1,50
|
|SISE
|13,92
|1.419.033.734
|% -1,49
|
|YKBNK
|4,33
|2.475.702.719
|% 5,35
|
|GARAN
|12,29
|3.495.373.783
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,43
|575.785.695
|% -2,02
|
|AKBNK
|8,12
|1.888.060.696
|% 1,50
|
|TSKB
|1,61
|244.186.255
|% 3,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4684
|13,4924
|% 0,14
|
|Euro
|15,2178
|15,2506
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,2244
|18,3158
|% 1,03
|
|Frank
|14,6002
|14,6881
|% 0,93
|
|Riyal
|3,5782
|3,5961
|% 0,64
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-0,78
|
|Altın Gr.
|782
|782
|7,10
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|60,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|61,66
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|29,83
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|14,91
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,02
|
|B. Petrol
|89,12
|89,12
|-0,19
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DOAS
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 48.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 382, 761 adet işlem
-
17:58RYGYO
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 953, 238 adet işlem
-
17:57DOAS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 49.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 497 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 24, 710.00 milyon TL de
-
17:55TKFEN
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 802, 917 adet işlem