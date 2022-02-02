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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.02.2022 17:57
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02 Şubat 2022 tarihli kararı ile PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olacağı, "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu" unvanlı Fon kurulmasına ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen standartlara göre hazırlanmış içtüzük taslağı ve Fon kuruluşu için gerekli diğer bilgi ve belgeler ile kuruluş izni almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999039


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