***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2022 17:57
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02 Şubat 2022 tarihli kararı ile PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olacağı, "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu" unvanlı Fon kurulmasına ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen standartlara göre hazırlanmış içtüzük taslağı ve Fon kuruluşu için gerekli diğer bilgi ve belgeler ile kuruluş izni almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999039
BIST
18:051.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
0
En Düşük
0
18:0513,5813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0116
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,5824
En Düşük
13,5079
18:0515,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0462
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5847
En Düşük
15,4824
18:05787,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 787,83
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
789,28
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNGYO
|4,07
|42.833.773
|% 0,00
|
|VESBE
|7,13
|45.108.438
|% 0,00
|
|YUNSA
|13,20
|3.606.402
|% 0,00
|
|RYSAS
|4,91
|11.055.921
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,44
|6.520.010
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,07
|42.833.773
|% 0,00
|
|VESBE
|7,13
|45.108.438
|% 0,00
|
|YUNSA
|13,20
|3.606.402
|% 0,00
|
|RYSAS
|4,91
|11.055.921
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,44
|6.520.010
|% 0,00
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% 0,00
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% 0,00
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% 0,00
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5615
|13,5660
|% -0,03
|
|Euro
|15,5375
|15,5692
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,3812
|18,4734
|% -0,02
|
|Frank
|14,6779
|14,7663
|% 0,09
|
|Riyal
|3,6055
|3,6235
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,08
|
|Altın Gr.
|788
|788
|0,10
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,53
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|91,37
|91,37
|0,26
|