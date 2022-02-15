***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 15:33
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPAMF32315 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.004.-TL nominal değerdeki onbirinci taksit itfası,
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu, TRPPAMGK2327 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 625.003.-TL nominal değerdeki üçüncü taksit itfası ile TRPPAMGK2319 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 208.333.-TL nominal değerdeki üçüncü taksit itfası gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001823
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 36,22
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
18:0513,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0321
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
18:0515,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1308
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
18:05812,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -5,63
|Açılış
|: 812,33
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
808,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|791,00
|9.166.803
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|27.458.671
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,08
|2.279.411
|% 10,00
|
|ORCAY
|30,16
|52.179.250
|% 9,99
|
|POLTK
|579,20
|67.217.599
|% 9,99
|
|KAPLM
|50,05
|7.085.478
|% -9,98
|
|ETYAT
|3,99
|3.190.744
|% -9,93
|
|DAGHL
|11,66
|3.598.216
|% -8,91
|
|AVOD
|1,71
|40.288.795
|% -8,88
|
|MARKA
|3,94
|7.754.564
|% -7,29
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EREGL
|28,56
|1.508.146.107
|% 2,22
|
|SISE
|13,47
|1.177.079.061
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,31
|525.389.585
|% 2,21
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|PETKM
|8,31
|936.005.940
|% 3,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6220
|13,6243
|% 0,24
|
|Euro
|15,4737
|15,4930
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,3829
|18,4751
|% 0,31
|
|Frank
|14,6543
|14,7425
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6198
|3,6379
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-16,82
|
|Altın Gr.
|812
|812
|-5,63
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,22
|10,23
|-0,20
|
|B. Petrol
|92,93
|92,93
|-3,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, TAVHL
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, GUBRF
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 96 artarak (% 1.77 ) 1, 834
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, CEOEM, AGYO, MERIT, DZGYO, IDGYO, PKENT, ATSYH, OYLUM, ORCAY
-
17:59
RALYH, MIPAZ, CEOEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında