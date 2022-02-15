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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2022 15:33
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPAMF32315 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.004.-TL nominal değerdeki onbirinci taksit itfası,
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu, TRPPAMGK2327 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 625.003.-TL nominal değerdeki üçüncü taksit itfası ile TRPPAMGK2319 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 208.333.-TL nominal değerdeki üçüncü taksit itfası gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001823


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