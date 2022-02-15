***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu 15 Şubat 2022 tarihinde aldığı karar ile 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin net dönem kârının, dağıtım konusu yapılmayarak, kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan dağıtılabilir net dönem kârının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001926BIST