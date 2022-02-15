***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 18:28
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu 15 Şubat 2022 tarihinde aldığı karar ile 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin net dönem kârının, dağıtım konusu yapılmayarak, kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan dağıtılabilir net dönem kârının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001926
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 36,22
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
18:0513,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0194
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6159
En Düşük
13,5716
18:0515,4716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0224
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4729
En Düşük
15,4262
18:05810,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -7,47
|Açılış
|: 810,52
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
808,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|791,00
|9.166.803
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|27.458.671
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,08
|2.279.411
|% 10,00
|
|ORCAY
|30,16
|52.179.250
|% 9,99
|
|POLTK
|579,20
|67.217.599
|% 9,99
|
|KAPLM
|50,05
|7.085.478
|% -9,98
|
|ETYAT
|3,99
|3.190.744
|% -9,93
|
|DAGHL
|11,66
|3.598.216
|% -8,91
|
|AVOD
|1,71
|40.288.795
|% -8,88
|
|MARKA
|3,94
|7.754.564
|% -7,29
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EREGL
|28,56
|1.508.146.107
|% 2,22
|
|SISE
|13,47
|1.177.079.061
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,31
|525.389.585
|% 2,21
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|PETKM
|8,31
|936.005.940
|% 3,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5998
|13,6135
|% 0,14
|
|Euro
|15,4429
|15,4716
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,3684
|18,4606
|% 0,23
|
|Frank
|14,6480
|14,7362
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6162
|3,6344
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-1,69
|
|Altın Gr.
|810
|811
|-7,44
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,21
|10,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,52
|93,52
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, TAVHL
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, GUBRF
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 96 artarak (% 1.77 ) 1, 834
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, CEOEM, AGYO, MERIT, DZGYO, IDGYO, PKENT, ATSYH, OYLUM, ORCAY
-
17:59
RALYH, MIPAZ, CEOEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında