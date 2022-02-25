***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu tarafından 100.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir.TRPPASTE2217 ISIN kodlu 100.000.000.-TL nominal değerdeki kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (25/02/2022) itibarıyla tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004558BIST