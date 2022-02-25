***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2022 17:14
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu tarafından 100.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir.
TRPPASTE2217 ISIN kodlu 100.000.000.-TL nominal değerdeki kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (25/02/2022) itibarıyla tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004558
BIST
17:371.957
En Yüksek
|Değişim
|: 5,68%
|| 105,20
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
17:3713,8939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,1291
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
17:3715,6799
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,1656
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
17:37841,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -13,41
|Açılış
|: 841,89
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler17:37
|BAGFS
|12,43
|23.611.963
|% 10,00
|
|TIRE
|9,46
|28.087.188
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.507.852
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|PKENT
|400,00
|20.796.610
|% -5,79
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|ARMDA
|61,00
|3.726.972
|% -3,86
|
|KLGYO
|0,89
|172.990.538
|% -3,26
|
|IHEVA
|1,09
|25.151.143
|% -1,80
|
|THYAO
|27,38
|6.334.443.868
|% 8,31
|
|EREGL
|30,84
|2.856.650.349
|% 6,05
|
|KRDMD
|11,26
|1.645.688.599
|% 6,73
|
|GARAN
|11,40
|1.510.868.149
|% 3,54
|
|YKBNK
|3,67
|1.142.343.343
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.142.343.343
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,07
|614.637.171
|% 4,02
|
|THYAO
|27,38
|6.334.443.868
|% 8,31
|
|KLGYO
|0,89
|172.990.538
|% -3,26
|
|HUNER
|2,73
|454.032.150
|% 2,63
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8681
|13,8939
|% -0,92
|
|Euro
|15,6374
|15,6799
|% -1,05
|
|Sterlin
|18,4753
|18,5680
|% -1,27
|
|Frank
|14,8873
|14,9770
|% -1,34
|
|Riyal
|3,6801
|3,6985
|% -1,20
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-6,70
|
|Altın Gr.
|842
|842
|-13,41
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|-1,45
|
Seans Raporu
17:37
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TOASO, FROTO
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 94, 34 artarak (% 5.65 ) 1, 764
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, GENTS, DIRIT, GESAN, KENT, SASA, CEOEM, OTTO, KRTEK, ISBTR
-
17:52
ATSYH, KERVN, CEOEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52
IHEVA, ETILR, DAPGM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında