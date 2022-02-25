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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.02.2022 17:14
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu tarafından 100.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir. 
TRPPASTE2217 ISIN kodlu 100.000.000.-TL nominal değerdeki kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (25/02/2022) itibarıyla tamamlanmıştır.
    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004558


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