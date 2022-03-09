***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2022 11:47
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/02/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu" unvanlı bir varlık finansmanı fonunun kurulmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış olup fon içtüzüğü 02/03/2022 tarih ve E-29833736-120.01.01-18052 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.
Onaylı Fon İçtüzüğü ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008654
BIST
11:432.050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 38,33
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
11:4314,6555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2049
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6601
En Düşük
14,4349
11:4316,0868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,2824
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0965
En Düşük
15,7698
11:43962,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,84
|Açılış
|: 962,86
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler11:43
|GZNMI
|16,94
|146.802
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|282.730
|% 9,94
|
|SASA
|55,55
|1.052.709.447
|% 9,46
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|AVOD
|1,87
|45.845.642
|% 8,72
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|EDIP
|3,41
|4.293.784
|% -4,21
|
|PAMEL
|101,50
|2.970.057
|% -4,06
|
|BRLSM
|9,26
|9.793.822
|% -4,04
|
|PENTA
|308,20
|7.852.723
|% -3,69
|
|THYAO
|26,22
|2.163.124.059
|% 3,64
|
|KRDMD
|14,99
|1.314.152.026
|% 2,74
|
|KOZAL
|144,20
|1.191.013.769
|% -0,28
|
|SASA
|55,55
|1.052.709.447
|% 9,46
|
|SISE
|13,48
|924.935.020
|% 4,42
|
|KRDMD
|14,99
|1.314.152.026
|% 2,74
|
|THYAO
|26,22
|2.163.124.059
|% 3,64
|
|YKBNK
|3,66
|280.512.672
|% 1,10
|
|SISE
|13,48
|924.935.020
|% 4,42
|
|ODAS
|1,45
|78.532.165
|% 2,11
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6462
|14,6555
|% 1,42
|
|Euro
|16,0500
|16,0868
|% 1,79
|
|Sterlin
|19,1458
|19,2419
|% 1,38
|
|Frank
|15,6908
|15,7853
|% 1,22
|
|Riyal
|3,8850
|3,9045
|% 1,11
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.048
|-2,75
|
|Altın Gr.
|962
|963
|8,60
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|0,19
|
|B. Petrol
|130
|130
|2,12
|
Seans Raporu
11:43
daha fazla
-
11:58SASA
Yüzde 9.46 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 325, 630 adet işlem
-
11:57KRSTL
Yüzde 5.15 oranında artışla 6.53 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 004, 090 adet işlem
-
11:56KRSTL
Yüzde 5.15 oranında artışla 6.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 968, 198 adet işlem
-
11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 03 artarak (% 1.91 ) 2, 301
-
11:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, KRDMD