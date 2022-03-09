***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/02/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu" unvanlı bir varlık finansmanı fonunun kurulmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış olup fon içtüzüğü 02/03/2022 tarih ve E-29833736-120.01.01-18052 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.Onaylı Fon İçtüzüğü ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008654BIST