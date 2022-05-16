***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPAMF32315 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.001.-TL nominal değerdeki ondördüncü taksit itfası,Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu, TRPPAMGK2327 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 625.003.-TL nominal değerdeki altıncı taksit itfası ile TRPPAMGK2319 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 208.334.-TL nominal değerdeki altıncı taksit itfası gerçekleştirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030589BIST