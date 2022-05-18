***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu tarafından 3 tertip halinde toplam 100.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir.İhracı gerçekleştirilen TRPPAST92218 ISIN kodlu 43.000.000.-TL nominal değerde, TRPPASTE2225 ISIN kodlu 39.000.000.-TL nominal değerde ve TRPPASTK2227 ISIN kodlu 18.000.000.-TL nominal değerde olacak şekilde toplam 100.000.000.-TL nominal değerde varlığa dayalı menkul kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (18.05.2022) itibarıyla tamamlanmıştır.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031177BIST