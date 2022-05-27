***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu tarafından iki tertip halinde toplam 20.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir.TRPPAMG52410ISIN kodlu 15.000.000.-TL nominal veTRPPAMG52428ISIN kodlu 5.000.000.-TL nominal kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (27.05.2022) itibarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032995BIST