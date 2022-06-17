***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu tarafından dört tertip halinde toplam 100.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir.TRPPAST92226 ISIN kodlu 20.000.000.-TL nominal, TRPPASTE2233 ISIN kodlu 30.000.000.-TL nominal, TRPPASTK2235 ISIN kodlu 20.000.000.-TL nominal ve TRPPASTA2211 ISIN kodlu 30.000.000.-TL nominal kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (17.06.2022) itibarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038108BIST