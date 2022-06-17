Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.06.2022 18:53
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu tarafından dört tertip halinde toplam 100.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir. 
TRPPAST92226 ISIN kodlu 20.000.000.-TL nominal, TRPPASTE2233 ISIN kodlu 30.000.000.-TL nominal, TRPPASTK2235 ISIN kodlu 20.000.000.-TL nominal ve TRPPASTA2211 ISIN kodlu 30.000.000.-TL nominal kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (17.06.2022) itibarıyla tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038108


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.533
Değişim :  1,93% |  47,97
Açılış :  2.492  
Önceki Kapanış :  2.485  
En Yüksek
2.533 En Düşük
2.486
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 11,00 1.159.196 % 10,00  
KUYAS 6,71 29.597.077 % 10,00  
ORMA 28,60 254.462 % 10,00  
OYYAT 72,25 54.541.222 % 9,97  
IMASM 48,74 5.063.919 % 9,97  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,3114 17,3170 % 0,11  
Euro 18,1122 18,1874 % -0,48  
Sterlin 21,0641 21,1697 % -1,14  
Frank 17,7775 17,8846 % -0,28  
Riyal 4,6037 4,6268 % 0,13  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 -16,64  
Altın Gr. 1.024 1.024 -8,58  
Cumhuriyet 6.815 6.918 54,00  
Tam 6.784 6.905 -61,00  
Yarım 3.331 3.377 -30,00  
Çeyrek 1.668 1.688 -15,00  
Gümüş.Ons 21,65 21,67 -0,29  
Gümüş Gr. 12,03 12,04 -0,18  
B. Petrol 113 113 -7,15  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru