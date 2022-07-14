***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2022 13:49
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPVFFE2213 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 4.000.000 TL nominal değerdeki ilk taksit itfası gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045328
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0600
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
18:0517,5078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0579
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
18:05958,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -12,41
|Açılış
|: 958,78
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4704
|17,4839
|% 0,34
|
|Euro
|17,4849
|17,5078
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,5639
|20,6671
|% -0,32
|
|Frank
|17,6756
|17,7821
|% -0,16
|
|Riyal
|4,6420
|4,6653
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-29,55
|
|Altın Gr.
|960
|961
|-10,58
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.558
|6.693
|-40,00
|
|Yarım
|3.195
|3.260
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.629
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,32
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|-0,45
|
|B. Petrol
|97,09
|97,09
|-2,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERHL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 13 kaybederek (% -1.09 ) 2, 096
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, DOBUR, MARTI, KLRHO, DOAS
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17:57
ISGYO, DOBUR, ASUZU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında