***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu,TRPPAMGK2327 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 625.004.-TL nominal değerdeki sekizinci taksit itfası,TRPPAMGK2319 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 208.334.-TL nominal değerdeki sekizinci taksit itfası,TRPPAMG52410 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 625.000.-TL nominal değerdeki ikinci taksit itfası,TRPPAMG52428 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 208.335.-TL nominal değerdeki ikinci taksit itfası,gerçekleştirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045832BIST