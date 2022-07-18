***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2022 15:04
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu,
TRPPAMGK2327 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 625.004.-TL nominal değerdeki sekizinci taksit itfası,
TRPPAMGK2319 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 208.334.-TL nominal değerdeki sekizinci taksit itfası,
TRPPAMG52410 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 625.000.-TL nominal değerdeki ikinci taksit itfası,
TRPPAMG52428 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 208.335.-TL nominal değerdeki ikinci taksit itfası,
gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045832
BIST
17:592.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 68,43
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
17:5917,4576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0577
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:5917,7904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2390
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:59960,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,94
|Açılış
|: 960,81
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RTALB
|9,24
|160.933.905
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.388.229
|% 9,98
|
|ASUZU
|194,10
|414.623.851
|% 9,97
|
|TMSN
|34,46
|297.621.764
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,71
|204.448.806
|% 9,94
|
|GESAN
|47,20
|307.565.576
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.086.277
|% -8,15
|
|SILVR
|20,48
|74.063.494
|% -7,08
|
|BASCM
|3,19
|682.927
|% -6,73
|
|SMRTG
|29,40
|173.526.095
|% -6,67
|
|THYAO
|49,82
|4.249.845.770
|% 3,92
|
|EREGL
|27,36
|1.609.748.201
|% 5,39
|
|SISE
|20,68
|1.543.812.601
|% 1,67
|
|ODAS
|3,49
|1.074.300.670
|% 7,06
|
|SASA
|41,16
|1.032.768.383
|% 3,78
|
|ODAS
|3,49
|1.074.300.670
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|665.738.186
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|738.058.675
|% 5,02
|
|THYAO
|49,82
|4.249.845.770
|% 3,92
|
|AKBNK
|8,27
|704.638.958
|% 4,55
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4408
|17,4576
|% 0,33
|
|Euro
|17,7472
|17,7904
|% 1,36
|
|Sterlin
|20,9127
|21,0176
|% 1,61
|
|Frank
|17,8416
|17,9491
|% 0,47
|
|Riyal
|4,6326
|4,6558
|% 0,28
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|4,50
|
|Altın Gr.
|962
|962
|5,82
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.518
|6.625
|-79,00
|
|Yarım
|3.166
|3.234
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,51
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem