***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2022 15:03
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu,
TRPPAMF32315 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.002.-TL nominal değerdeki onaltıncı taksit itfası gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045831
BIST
16:082.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 42,99
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
16:0817,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1553
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:0818,0305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,3165
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:08966,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,38
|Açılış
|: 966,93
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:06
|EUKYO
|3,52
|1.847.160
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.958.129
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.188.574
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.995.428
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|35.427.499
|% -5,48
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|410,00
|34.504.134
|% -3,76
|
|CANTE
|54,95
|38.336.759
|% -3,60
|
|THYAO
|50,85
|3.440.231.766
|% 1,74
|
|SISE
|20,90
|1.245.403.872
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,03
|1.235.215.235
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,54
|1.081.370.000
|% 3,42
|
|ODAS
|3,56
|910.780.455
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,03
|1.235.215.235
|% 2,02
|
|ODAS
|3,56
|910.780.455
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,54
|1.081.370.000
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|227.607.235
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,17
|106.593.049
|% 4,46
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5770
|17,5897
|% 0,90
|
|Euro
|18,0203
|18,0295
|% 1,78
|
|Sterlin
|21,0504
|21,1559
|% 1,17
|
|Frank
|18,0946
|18,2036
|% 1,69
|
|Riyal
|4,6685
|4,6919
|% 0,68
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,57
|
|Altın Gr.
|966
|967
|7,06
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.606
|-7,00
|
|Tam
|6.536
|6.600
|-24,00
|
|Yarım
|3.185
|3.226
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.613
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,88
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21TURGG
Yüzde 9.83 oranında artışla 207.90 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 621 adet işlem
-
16:20GLRYH
Yüzde 8.57 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 419, 474 adet işlem
-
16:17POLHO
Yüzde 8.01 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 775, 282 adet işlem
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 74 artarak (% 1.70 ) 2, 196
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, UFUK, HUBVC, IMASM, POLTK, EUKYO, KLRHO, NIBAS, RTALB, KONKA