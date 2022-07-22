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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2022 16:38
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu tarafından 50.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir. 
TRPPSPKA2213 ISIN kodlu 50.000.000.-TL nominal kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (22.07.2022) itibarıyla tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047369


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Çeyrek 1.617 1.635 -19,00  
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