***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2022 16:57
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28 Temmuz 2022 tarihli kararı ile PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olacağı, "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Hedef Filo Varlık Finansmanı Fonu" unvanlı bir varlık finansmanı fonu kurulmasına ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen standartlara göre hazırlanmış içtüzük taslağı ve fon kuruluşu için gerekli diğer bilgi ve belgeler ile kuruluş izni almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048612
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,8903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
18:0518,2611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0132
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
18:051.010,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 13,02
|Açılış
|: 1.010,26
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.012,32
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8886
|17,8903
|% 0,06
|
|Euro
|18,2005
|18,2611
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,6875
|21,7962
|% 0,07
|
|Frank
|18,6693
|18,7817
|% 0,59
|
|Riyal
|4,7566
|4,7804
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|20,83
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|12,84
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.733
|6.817
|26,00
|
|Yarım
|3.281
|3.333
|13,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.666
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,48
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
-
17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem