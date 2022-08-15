***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2022 15:20
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu,
TRPPAMGK2327 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 625.004.-TL nominal değerdeki dokuzuncu taksit itfası,
TRPPAMGK2319 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 208.334.-TL nominal değerdeki dokuzuncu taksit itfası,
TRPPAMG52410 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 625.003.-TL nominal değerdeki üçüncü taksit itfası,
TRPPAMG52428 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 208.334.-TL nominal değerdeki üçüncü taksit itfası,
gerçekleştirilmiştir."
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055445
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9657
En Düşük
17,9412
18:0518,2660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2392
18:051.028,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.028,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.028,23
En Düşük
1.026,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9471
|17,9657
|% 0,04
|
|Euro
|18,2359
|18,2660
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,5774
|21,6856
|% -0,05
|
|Frank
|18,8935
|19,0073
|% -0,06
|
|Riyal
|4,7658
|4,7897
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.781
|0,05
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.885
|6.956
|0,00
|
|Yarım
|3.355
|3.401
|0,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.700
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,32
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,73
|0,00
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem