***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2022 16:54
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu,
TRPPVFFE2213 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 15.000.000.-TL nominal değerdeki ikinci taksit itfası,
TRPPVFFE2221 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 15.000.000.-TL nominal değerdeki birinci taksit itfası,
TRPPVFFE2239 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 15.000.000.-TL nominal değerdeki birinci taksit itfası,
gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055922
BIST
16:542.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,95
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:5417,9640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:5418,2793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2883
En Düşük
18,1866
16:541.024,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.025,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:54
|CMBTN
|264,30
|55.364.762
|% 9,99
|
|INTEM
|88,15
|11.468.011
|% 9,98
|
|TRCAS
|12,78
|57.647.704
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|354.804.483
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.535.027
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.000.527
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,64
|24.800.457
|% -7,35
|
|DERIM
|6,46
|36.483.565
|% -6,38
|
|THYAO
|64,50
|6.644.820.539
|% 1,42
|
|TUPRS
|297,90
|4.338.517.269
|% 3,62
|
|YKBNK
|5,47
|2.658.654.908
|% -0,18
|
|AKBNK
|10,43
|2.359.858.914
|% 2,05
|
|GARAN
|18,72
|1.990.285.470
|% 2,30
|
|YKBNK
|5,47
|2.658.654.908
|% -0,18
|
|EKGYO
|3,51
|1.420.211.011
|% -0,28
|
|TSKB
|3,80
|1.294.283.439
|% 8,26
|
|ISCTR
|6,04
|1.446.991.542
|% 0,50
|
|KARSN
|7,48
|1.739.157.852
|% 4,47
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9596
|17,9640
|% 0,03
|
|Euro
|18,2707
|18,2793
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,6386
|21,7471
|% 0,23
|
|Frank
|18,8456
|18,9591
|% -0,31
|
|Riyal
|4,7702
|4,7941
|% 0,02
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,50
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.861
|6.964
|0,00
|
|Tam
|6.893
|6.946
|-10,00
|
|Yarım
|3.359
|3.396
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|-0,10
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:08AVOD
Yüzde 8.52 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 199, 782 adet işlem
-
17:07SKBNK
Yüzde 4.44 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 333, 451 adet işlem
-
17:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TKFEN, TCELL
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 05 artarak (% 0.28 ) 2, 528
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, BRKO, ALMAD, EKIZ, TRCAS, INTEM