***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2022 15:18
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu TRPPAST82219 ISIN kodlu VDMK'nın 100.000.000.-TL nominal değerdeki itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058561
BIST
15:173.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 24,02
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
15:1718,1892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
15:1718,2308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0952
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2327
En Düşük
18,0904
15:171.021,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,18
|Açılış
|: 1.021,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,24
BIST En Aktif Hisseler15:17
|PRZMA
|4,29
|6.467.074
|% 10,00
|
|VAKBN
|6,05
|205.288.763
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.179.828.113
|% 9,99
|
|HKTM
|21,42
|12.587.720
|% 9,96
|
|HALKB
|7,13
|1.289.387.938
|% 9,86
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.566.578
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|73.873.097
|% -9,96
|
|SANFM
|14,88
|40.490.119
|% -8,99
|
|PAMEL
|152,60
|31.536.175
|% -5,28
|
|YKBNK
|6,76
|3.873.480.390
|% 3,05
|
|PETKM
|13,10
|3.179.828.113
|% 9,99
|
|THYAO
|69,85
|3.084.803.348
|% -0,64
|
|EKGYO
|4,01
|2.828.409.981
|% 4,43
|
|KRDMD
|12,37
|2.141.671.547
|% 3,78
|
|EKGYO
|4,01
|2.828.409.981
|% 4,43
|
|YKBNK
|6,76
|3.873.480.390
|% 3,05
|
|ZOREN
|2,99
|792.285.506
|% 4,55
|
|PETKM
|13,10
|3.179.828.113
|% 9,99
|
|ALBRK
|2,62
|639.081.792
|% 2,34
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1768
|18,1892
|% 0,14
|
|Euro
|18,2217
|18,2308
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,4430
|21,5506
|% 0,03
|
|Frank
|18,7916
|18,9048
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8242
|4,8484
|% 0,06
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-12,06
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,34
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.890
|-33,00
|
|Tam
|6.826
|6.874
|-57,00
|
|Yarım
|3.326
|3.361
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,32
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:30DYOBY
Yüzde 9.99 oranında artışla 16.95 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 130, 094 adet işlem
-
15:29MEGAP
Yüzde 5.70 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 838, 695 adet işlem
-
15:29MEGAP
Yüzde 5.70 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 838, 695 adet işlem
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, ARCLK
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 41 artarak (% 0.77 ) 2, 809