***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın, Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Hedef Filo Varlık Finansmanı Fonu unvanlı bir varlık finansmanı fonunun kuruluşu ve iç tüzüğünün onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPKr") yapmış olduğu başvuru SPKr tarafından uygun bulunmuş ve SPKr onaylı iç tüzük tarafımıza 26.08.2022 tarih ve E-29833736-120.01.01-25455 sayılı yazı ile iletilmiştir.Onaylı Fon İçtüzüğü ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059659BIST