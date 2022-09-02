***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2022 16:27
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın, Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu unvanlı bir varlık finansmanı fonunun kuruluşu ve iç tüzüğünün onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPKr") yapmış olduğu başvuru SPKr tarafından uygun bulunmuş ve SPKr onaylı iç tüzük tarafımıza 26.08.2022 tarih ve E-29833736-120.01.01-25455 sayılı yazı ile iletilmiştir.
Onaylı Fon İçtüzüğü ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059660
BIST
16:393.218
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 74,84
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.225
En Düşük
3.160
16:3918,2293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,2780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:3918,2244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1196
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:391.002,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,39
|Açılış
|: 1.002,21
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:39
|OYYAT
|25,30
|20.265.390
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.069.394
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|595.368.160
|% 9,98
|
|DYOBY
|21,06
|47.734.335
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|45.019.058
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.555.932
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,37
|92.771.562
|% -7,72
|
|OSMEN
|31,88
|8.318.200
|% -5,12
|
|BTCIM
|30,24
|11.275.958
|% -4,91
|
|PENTA
|393,60
|63.943.625
|% -4,79
|
|YKBNK
|7,79
|6.463.936.726
|% 2,91
|
|AKBNK
|13,03
|5.413.183.422
|% 9,96
|
|GARAN
|23,72
|4.053.131.531
|% 4,40
|
|HALKB
|8,93
|3.858.704.560
|% 4,81
|
|THYAO
|71,85
|3.675.325.997
|% 1,05
|
|YKBNK
|7,79
|6.463.936.726
|% 2,91
|
|HALKB
|8,93
|3.858.704.560
|% 4,81
|
|AKBNK
|13,03
|5.413.183.422
|% 9,96
|
|EKGYO
|4,06
|1.683.421.918
|% 1,50
|
|ISCTR
|8,65
|3.326.053.333
|% 7,59
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2096
|18,2293
|% 0,18
|
|Euro
|18,2153
|18,2244
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,9779
|21,0831
|% 0,20
|
|Frank
|18,4745
|18,5858
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8323
|4,8566
|% 0,14
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|13,52
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|8,66
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|55,00
|
|Tam
|6.747
|6.798
|33,00
|
|Yarım
|3.288
|3.323
|16,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.661
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,10
|
|B. Petrol
|94,98
|94,98
|2,62
|
Seans Raporu
16:39
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16:54VKING
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16:53XU100
Endeks 3, 218 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 41 üstünde . İşlem hacmi 62, 123.00 milyon TL de
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16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TUPRS, HEKTS
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16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, VESTL, ISCTR
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 6 artarak (% 2.68 ) 2, 862