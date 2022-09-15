***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2022 17:31
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu,
TRPPVFFE2213 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 27.000.000.-TL nominal değerdeki üçüncü taksit itfası,
TRPPVFFE2221 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 30.000.000.-TL nominal değerdeki ikinci taksit itfası,
TRPPVFFE2239 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 25.000.000.-TL nominal değerdeki ikinci taksit itfası,
gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063381
BIST
17:153.397
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -50,13
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
17:1518,2651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0361
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
17:1518,2836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0790
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
17:15990,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,16
|Açılış
|: 990,38
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler17:15
|SUWEN
|30,80
|53.408.016
|% 10,00
|
|MERKO
|5,39
|74.864.806
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|667.869.864
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|69.672.193
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|33.126.990
|% 9,96
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.482.095
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.837.755.828
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.987.369
|% -9,98
|
|ASELS
|34,24
|9.416.929.178
|% 3,76
|
|THYAO
|74,80
|5.944.254.587
|% 0,67
|
|KRDMD
|13,35
|4.222.902.410
|% -1,11
|
|YKBNK
|7,08
|4.082.297.650
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.438.005.177
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.082.297.650
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,11
|2.270.666.617
|% -7,01
|
|ISCTR
|9,16
|3.438.005.177
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,35
|4.222.902.410
|% -1,11
|
|ASELS
|34,24
|9.416.929.178
|% 3,76
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2593
|18,2651
|% 0,20
|
|Euro
|18,2731
|18,2836
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,9531
|21,0582
|% -0,16
|
|Frank
|18,9856
|19,1000
|% 0,59
|
|Riyal
|4,8448
|4,8691
|% 0,18
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|-9,38
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|6.679
|6.780
|-52,00
|
|Tam
|6.713
|6.779
|-13,00
|
|Yarım
|3.271
|3.314
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,29
|91,29
|-2,81
|
Seans Raporu
17:15
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17:30YKBNK
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 360, 239 adet işlem
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17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 1 kaybederek (% -1.92 ) 3, 014
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, MERKO, KIMMR, TRCAS, IMASM, ULUFA, ANELE, IHLAS, ZOREN, BRMEN
-
17:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKBN, HALKB, ATSYH, ISATR, ISCTR, YKBNK, SKBNK, HKTM, ROYAL, GARAN
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17:27
PCILT, ULUFA, KARSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında