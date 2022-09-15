***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu,TRPPVFFE2213 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 27.000.000.-TL nominal değerdeki üçüncü taksit itfası,TRPPVFFE2221 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 30.000.000.-TL nominal değerdeki ikinci taksit itfası,TRPPVFFE2239 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 25.000.000.-TL nominal değerdeki ikinci taksit itfası,gerçekleştirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063381BIST